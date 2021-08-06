Экономист оценил данные МЭР о невысокой закредитованности россиян

Слова представителя Минэкономразвития о сравнительно невысоком уровне закредитованности россиян объяснил эксперт. Экономист Андрей Колганов в разговоре с NEWS.ru рассказал, что такие выводы делаются на основе сведений о просроченных кредитах и об общем объёме кредитной задолженности, которые собираются банками и передаются в Центральный банк.

Показатели, озвученные Минэкономразвития, специалист назвал достаточно объективными, однако уточнил, что эти данные могут интерпретироваться двояко. По его словам, с точки зрения общеэкономической стабильности закредитованность в районе менее 20% особой опасности не представляет, и позицию ведомства в этом отношении можно назвать справедливой.

Но для отдельных групп граждан уровень закредитованности существенно выше на общем <...> невысоком фоне, достаточно велики объёмы просроченной задолженности. Есть такие, не для всех заёмщиков, а только для некоторых категорий. И вот для этих групп действительно могут возникать большие проблемы, и эти проблемы могут отразиться и на благополучии тех финансовых организаций, которые у нас кредиты предоставляют. Но это опять-таки касается отдельных финансовых организаций, не всей нашей банковской кредитной системы, а только некоторых банков, которые проводили, скажем так, не слишком осмотрительную политику выдачи кредитов, — заключил Колганов.

Ранее замминистра экономического развития РФ Илья Торосов назвал уровень закредитованности населения России относительно небольшим по сравнению с показателями других государств. По словам чиновника, задолженность граждан в России составляет менее 20% ВВП, в то время как в Бразилии она достигает 30–50%, а в таких странах, как США и Великобритания — 70–90%. В Райффайзенбанке, ВТБ и «Сбере» сообщили, что по соотношению доли займов к ВВП признаков закредитованности населения действительно не наблюдается, хотя на уровне конкретного заёмщика ситуация может быть другой.