Экономист озвучил причины роста цен на фрукты в России Экономист Кульбака: рост цен на фрукты произошел из-за ослабления рубля

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Рост цен на фрукты, в том числе на бананы и апельсины, произошел из-за ослабления рубля и изменений в логистике, рассказал экономист Николай Кульбака. В беседе с aif.ru эксперт пояснил, что сделать запасы этих фруктов не представляется возможным, так как они являются скоропортящимися. Он предполагает, что в ближайшее время цены не снизятся.

Цена будет расти одновременно с падением курса рубля. Фундаментально никаких факторов, указывающих на то, что рубль может серьезно окрепнуть, нет. Поэтому маловероятно, что бананы станут дешевле, — пояснил экономист.

Эксперт подчеркнул, что доставка импортных фруктов не только подорожала, но и стала сложнее. Сам процесс занимает несколько недель. После введения антироссийских санкций контейнерные линии, обслуживающие более трети мирового рынка, отказались от сотрудничества с Россией. Из-за этого импортеры вынуждены искать новые способы обеспечения логистики.

Доктор экономических наук, директор департамента Финуниверситета при правительстве России Марина Мельничук добавила, что рекордно подорожавшим фруктом стали апельсины. Цены на них выросли на 70%, в то время как бананы подорожали на 45%. Экономист уточнила, что также рекордно выросли цены на капусту — более чем на 60%.

Причина в том, что в прошлом году, на фоне острого кризиса, правительство в «ручном режиме» удерживало цены на основные продовольственные товары, включая яблоки, апельсины и бананы, которые тогда называли самым дешевым фруктом для бедных. Сегодня же такое регулирование больше не действует, — заключила экономист.

Глава ВТБ Андрей Костин на XX Международном банковском форуме предупредил, что в России курс доллара может подняться до 250 рублей. Костин при этом не поддержал инициативу главы Минэкономразвития Максима Решетникова, который предложил ввести «мембрану» между внешним и внутренним валютными рынками.