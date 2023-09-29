В России доллар может стоить 250 рублей: причины этого, что за два курса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава ВТБ Андрей Костин на XX Международном банковском форуме предупредил, что в России курс доллара может подняться до 250 рублей. Что об этом нужно знать?

Костин не поддержал инициативу главы Минэкономразвития Максима Решетникова, который предложил ввести «мембрану» между внешним и внутренним валютными рынками.

«Я тоже против того, чтобы переходить к каким-то жестким административным мерам. Если мы введем два курса рубля, у нас один будет 150, другой — 250, это точно. Поэтому этого не надо делать, — заявил Костин.

Что такое валютная «мембрана», зачем нужна

Решетников 25 сентября в ходе выступления в Совете Федерации заявил, что для спасения рубля от излишней волатильности нужно применять нестандартные методы валютного контроля. Он предложил задействовать китайскую модель, в которой существует «мембрана» между внешним и внутренним валютными рынками.

«Тут тема достаточно сложная. С нашей точки зрения, нам надо делать, наверное, какой-то, скажем так, аналог китайской модели, когда все-таки существует некая „мембрана“ между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей», — считает Решетников.

По его мнению, возвращение обязательной продажи валютной выручки в настоящее время неспособно решить проблему волатильности рубля. Решетников обратил внимание, что это исключительно позиция Минэкономразвития, однако все идеи и предложения обсуждаются совместно с Центробанком.

При этом глава ведомства подчеркнул, что если для решения проблемы с рублем будет применяться только регулирование ключевой ставкой, то «реальный сектор экономики останется в заложниках».

«Потому что мы будем постоянно этой процентной ставкой как бы играть против валютных спекулянтов, а бить будем в результате по инвестиционному кредитованию, что мы сейчас и видим», — добавил Решетников.

27 сентября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступила против «китайского пути» для российского финрынка.

«Китай уже несколько десятилетий, два десятилетия как минимум, пытается либерализовать движение капитала, финансовые рынки и так далее. Зачем нам двигаться назад, я не понимаю», — удивилась она.

Какая сейчас в России ключевая ставка ЦБ РФ

Центробанк России 15 сентября повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. В ЦБ заявили, что решение принято советом директоров на фоне высокого инфляционного давления и реализации существенных проинфляционных рисков. В частности, был отмечен рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска.

«Совет директоров Банка России 15 сентября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13,00% годовых», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Незыгарь» допустил, что в ближайшее время ключевая ставка может подняться до 15%.

«ЦБ, фиксируя общий рост ИПЦ, коррелируемый с динамикой КС, намерен по этим основаниям довести ключевую ставку по итогам сентябрьской инфляции до 15%. Если это случится, то формируемый федеральный бюджет на 2024–2026 годы будет разрушен вследствие роста расходов на 5–6% по социальным статьям и национальным программам, что по номиналу составит не менее 3 трлн рублей», — добавил источник.

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