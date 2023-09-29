В Госдуме предложили платить россиянам за долгую жизнь в браке Депутат Останина предложила выплачивать 10 тысяч рублей за долгую жизнь в браке

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Россиянам следует платить по 10 тысяч рублей за долгую жизнь в браке, с таким предложением выступила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. В беседе с Lenta.ru парламентарий уточнила, что в Хакасии уже действует такая мера поддержки пар. По мнению депутата, ее необходимо расширить на все регионы России.

В Хакасии существует «Золотая семейная летопись республики». В каждом ЗАГСе есть такие книги, куда вносятся семьи-долгожители. Проводится трогательное мероприятие, прожившие долго вместе супруги приглашаются в ЗАГСы, их имена торжественно вносятся в эту летопись, они получают 10 тысяч от главы республики, — рассказала Останина.

Депутат отметила, что все это также освещается в местных средствах массовой информации. Соответствующая мера поддержки начала действовать в Хакасии с 1 января 2023 года. Выплаты полагаются семьям, прожившим в браке 50, 60 и 70 лет.

Депутат петербургского заксобрания Павел Крупник ранее предложил предоставлять многодетным семьям транспортные налоговые льготы на все автомобили, которыми владеют родители. По его словам, две машины в большой семье — это не признак роскоши, а необходимость.