В России предложили ввести налоговые льготы на все машины многодетных Депутат Крупник предложил ввести налоговые льготы на все машины многодетных

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Многодетным семьям следует предоставить транспортные налоговые льготы на все автомобили, которыми владеют родители, с таким предложением выступил депутат петербургского заксобрания Павел Крупник. В разговоре с «Парламентской газетой» он уточнил, что две машины в большой семье — это не признак роскоши, а необходимость. По мнению парламентария, льготы должны быть одинаковыми для жителей разных регионов.

Наверное, было бы справедливым сделать так, чтобы льготное налогообложение распространялось на семьи, где владеют двумя машинами. Вероятно, стоит задуматься над тем, чтобы правила были общими на всю страну, а не разнились от региона к региону, — уточнил Крупник.

Письмо с предложением депутат направил руководителю Федеральной налоговой службы России Даниилу Егорову. Парламентарий также уверен, что льготы должны действовать не только на отечественные машины, но и на импортированные. Кроме того, следует снять ограничение, которое действует в некоторых регионах, на мощность автомобиля.

Заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко поддержала инициативу. Она подчеркнула, что идея имеет социальную направленность, но может привести к потерям доходов в регионах. Сенатор считает, что решение должны принимать региональные власти исходя из возможностей.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов тоже отметил, что регионам в такой ситуации придется задуматься о компенсации выпадающих доходов. В целом предложение Крупника депутату понравилось. Он отметил, что нужно добавить в список налоговых льгот транспорт по потребности, который есть у многодетной семьи, например сельскохозяйственную технику.

Мы сегодня находимся в демографической яме. Семьи поддерживать надо. Учитывая существующий разнобой в регионах, считаем, что единую норму в отношении этой категории граждан ввести было бы правильно. У нас должна быть единая льгота в отношении многодетных семей на федеральном уровне, — заключил Нилов.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов ранее предложил ввести регулярные дополнительные выходные в конце декабря для многодетных родителей. Политолог отмечает, что его инициатива поможет поддержать семьи с детьми.