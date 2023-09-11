В России для многодетных предложили новую льготу Политолог Орлов предложил ввести выходную предновогоднюю неделю для многодетных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести регулярные дополнительные выходные в конце декабря для многодетных родителей, сообщает RT со ссылкой на его письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова. Политолог отмечает, что его инициатива поможет поддержать семьи с детьми.

Орлов подчеркнул, что сейчас многодетные родители не имеют существенных трудовых льгот, которые требуются им для всестороннего развития и воспитания детей, хотя государство в последние годы принимает соответствующие усилия.

Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения на регулярной основе выходной оплачиваемой недели в конце декабря — накануне выходных новогодних праздников — для работающих граждан, на иждивении которых находятся три и более несовершеннолетних, — отмечается в письме Орлова.

Ранее в Госдуме предложили дать многодетным родителям дополнительные выходные дни. С инициативой к Антону Котякову обратилась депутат Яна Лантратова. В обращении отмечается, что в данное время эта мера поддержки распространяется только на одного из родителей ребенка-инвалида. Такая норма в законодательстве не помешала бы и многодетным, считает депутат.