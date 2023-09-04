Многодетным родителям в России могут дать дополнительные выходные

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В Госдуме предложили дать многодетным родителям дополнительные выходные дни. С инициативой к министру труда и социальной защиты России Антону Котякову обратилась депутат Яна Лантратова, сообщает RT со ссылкой на письмо. В нем отмечается, что в данное время такая мера поддержки распространяется только на одного из родителей ребенка-инвалида. Такая норма в законодательстве не помешала бы и многодетным, считает депутат.

По словам Лантратовой, это время семьи могли бы использовать для обустройства быта, совместного отдыха и воспитания детей.

Предлагается установить, что работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, предоставляется до четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц, — следует из письма.

Депутат попросила Министерство труда и соцзащиты оценить целесообразность инициативы и предоставить свою позицию по этому вопросу.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов объяснил, повысит ли рождаемость увеличение маткапитала.

По его словам, предложение увеличить его размер не до конца продумано. Он уверен, что нужно серьезно обсуждать размеры увеличения капитала и перенос основной стимулирующей функции на третьего и четвертого ребенка.