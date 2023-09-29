Курс евро превысил 103 рубля впервые с 20 сентября

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 103 рубля, об этом свидетельствуют данный торговой площадки. Последний раз европейская валюта достигала таких значений 20 сентября.

По данным МосБиржи, стоимость евро достигла отметки в 103,11 рубля. На 11:00 мск курс немного снизился до 102,95 рублей. Курс доллара достиг отметки в 97,18 рублей. Юань вырос до 13,33 рублей.

Как сообщалось ранее, Центробанк России снял с обычных банков ограничения по торговле иностранной валютой. Теперь они могут продавать клиентам старые запасы. По мнению аналитиков, такое решение свидетельствует об отсутствии дефицита долларов и евро.

Незадолго до этого Центробанк продлил на полгода, до 9 марта 2024 года, ограничения на снятие иностранной валюты в России. В пресс-релизе регулятора отмечается, что иностранные деньги смогут обналичить только те россияне, которые открыли валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года. Максимальная сумма для снятия — $10 тысяч. Остальные смогут обналичить деньги лишь в российских рублях.

Помощник президента России Максим Орешкин заявлял, что пик ослабления рубля пройден. По словам чиновника, импорт товаров и услуг будет немного сокращаться к концу года и у импортеров сократится спрос на иностранную валюту, который приводил к удорожанию долларов и евро. Экспорт же, напротив, сильно увеличится, потому что цены на российскую экспортируемую нефть существенно восстановились — до $70–75 за баррель против $50–55, объяснил Орешкин.