Экономист описал меры Центробанка по поддержке российских компаний

Задачи Центробанка — поддержать ликвидность банков и успокоить валютный рынок, сообщил кандидат экономических наук и главный экономист Института фондового рынка и управления (ИФРУ) Михаил Беляев «ПолитЭксперту». Для этого регулятор, к примеру, запретил краткосрочные сделки.

Первое направление — это поддержание собственных банков, их ликвидности, их платёжеспособности и возможности отвечать по обязательствам. <...> Следующий момент — регулирование валютного рынка. Центробанк вновь туда выходит с интервенциями, чтобы снизить накал. То есть «выбрасывает» определённое количество валюты. И одновременно вводит запрет на краткосрочные сделки, которые раскачивают рынок и способствуют такому негативному эмоциональному разогреву общества, — сказал Беляев.

Он добавил, что ситуация с финансами зависит от военной операции на Украине и начнёт успокаиваться с её завершением. При этом посоветовал покупать технику, если на это были планы, потому что цены вырастут.

Ранее президент России Владимир Путин запретил вывозить из России валюту больше $10 тысяч. Он также поручил не распространять на Центробанк России новые ограничения на сделки с иностранными лицами и зарубежной валютой.