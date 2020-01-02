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Россия с 1 января 2020 года в соответствии с обязательствами перед Всемирной торговой организацией (ВТО) отменила тарифную квоту на импорт свинины и ввела 25% пошлину на ввоз этого продукта. Ранее поставки внутри квоты шли по беспроцентной ставке, вне квоты — по ставке 65%.

В Минэкономразвития рассказали «Интерфаксу», что данная мера — это последний шаг «в части либерализации импортного тарифа». Больше мы ВТО ничего не должны по нашим тарифным обязательствам, — резюмировал представитель министерства....