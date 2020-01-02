Политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал слова вице-премьера Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что в настоящее время страна не может возобновить прямые поставки газа из России.
По мнению эксперта, сложно объяснить, ради чего нужно отказываться от прямых поставок.
Никаких нарушений правил Третьего энергетического пакета нет, — отметил он.
Дудчак подчеркнул, что украинские власти рассчитывали на возобновление прямых поставок газа и снижение стоимости для конечного покупателя.
Экономист добавил, что заявлением Кулеба попытался «пустить пыль в глаза»,
Как писал NEWS.ru, ранее Кулеба заявил, что Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России. Она намерена это делать только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам.
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