Экономист оценил «опасный для рубля период»

https://static.news.ru/photo/6b685a92-8748-11eb-99ba-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах заявил, что в России засомневались в заявлении об «опасном периоде» для рубля.

Есть периоды, которые способствуют укреплению рубля. Например, периоды уплаты налогов. Естественно, в этот момент больший спрос на рубли: экспортёры тоже платят налоги, — отметил эксперт.

По его словам, никаких трендов для сезонности нет. Он подчеркнул, что на позицию рубля влияют процентные ставки и цены на экспорт. Налоговые периоды не так сильно «бьют» по нацвалюте, сообщает РБК.

Ранее финансист Анна Харченко рассказала, как заработать на растущем рубле. Она напомнила, что в настоящее время на рубль оказывают влияние ослабление рисков санкций и растущая в цене нефть. Если рост цен окажется хотя бы среднесрочным, есть смысл обратить внимание на акции российских нефтяных компаний, полагает эксперт, и заработать на росте курсовой стоимости и на дивидендах.

Как писал NEWS.ru, текущие курсовые уровни доллара и евро представляют неплохую возможность для покупки валюты на среднесрочную перспективу. Об этом заявили эксперты. Рубль 15 марта обновил многомесячные максимумы к двум основным валютам и имеет тенденцию к ещё большему укреплению.