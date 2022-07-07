Экономист оценил денежные потери при снижении НДС на продукты в России Экономист Узун: при снижении НДС на продукты Россия потеряет около триллиона рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При снижении налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты Россия потеряет около триллиона рублей, сообщил главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун. Кроме этого, можно помогать бедным в покупке еды, но от такого метода Минпромторг со временем отказался, рассказал спикер Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Так он прокомментировал согласие Минпромторга рассмотреть снижение ставки НДС на социально значимые продукты.

Если снижение ставки НДС на социально значимые продукты будет до 2–3%, то наверное, государство потеряет порядка триллиона рублей — если считать общую сумму реализации продовольствия. Это достаточно много. Хотя есть другая политика, которую Минпромторг тоже поддерживал, но не довел до конца, в том, что помогать надо бедным в критической ситуации для покупки еды. Эта политика используется во многих странах мира, — сказал Узун.

Такой подход для государства, по мнению экономиста, дешевле, чем бороться с производителями, но в России не налажена налоговая система оценки или учета доходов семей, чтобы определить, кому положена продовольственная помощь.

Узун также объяснил, что высокие цены на российском рынке вызваны отсутствием конкуренции из-за монополии крупных холдингов.

28 июня Ассоциация компаний розничной торговли направила в Федеральную налоговую службу предложения о снижении налоговой нагрузки на торговые сети ради удержания цен на товары первой необходимости. Как сказано в письме, речь идет об отсрочке уплаты страховых взносов и снижении НДС на социально значимые продовольственные товары, что приведет к снижению цен для потребителей на 10–20%.