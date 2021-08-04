Экономист объяснил решение «Газпрома» по европейским газохранилищам

Решение «Газпрома» по поводу уменьшения закачки газа в подземные хранилища Европы может положительно сказаться на «Северном потоке — 2», и в нём нет политического либо какого другого замысла. Об этом «ПолитРоссии» сообщил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

С апреля начинается сезон закачки газа и идёт до октября. С октября по конец марта идёт отопительный сезон — европейцы достают газ из подземных хранилищ. Газ закачивают, когда он дешёвый, а сейчас аномальная ситуация, когда газ дороже, чем зимой, — объяснил экономист.

На сегодняшний день «Газпрому» невыгодно заполнять газовые хранилища в Европе, так как существует вероятность того, что цены на топливо зимой могут оказаться меньше. То есть газ сейчас закачивают по $500, а зимой могут по $400 за тысячу кубов. После этого останется лишь зафиксировать убыток, отметил Юшков.

По его словам, из-за того что в этом году аномальная жара, цены на газ для Европы значительно выросли, и именно из-за неё сейчас приостанавливается закачка в хранилища. Поэтому любые обвинения европейских коллег в адрес российской компании по поводу создания искусственного дефицита топлива и роста цен беспочвенны, так как для обеспечения договорных обязательств делается всё возможное, сообщил эксперт.

А если в хранилищах газа будет недостаточно, то Европа будет импортировать его. Поэтому будет загружен «Северный поток — 2» и другие газопроводы, — подытожил Юшков.

Ранее «Газпром» признал неизбежность снижения поставок в Европу. Европейская политика углеродной нейтральности неизбежно приведёт к тому, что поставки природного газа из России в период до 2050 года сократятся.