Экономист объяснил, почему не нужно вкладываться в недвижимость

Вкладываться в недвижимость не нужно, так как цены на неё могут упасть, предупредил экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов в разговоре с изданием Lenta.ru. Дальнейшее изменение стоимости квартир не удастся в достаточной мере спрогнозировать, объяснил он.

Сейчас довольно сложно оценить риски дальнейшего изменения цен на недвижимость. Возможно, из-за ухудшения экономической ситуации будет происходить падение спроса на недвижимость и, соответственно, падение цен, поэтому такие ажиотажные покупки я не считаю целесообразными в данной ситуации, — сказал Колганов.

Он добавил, что приобретать недвижимость в кредит сейчас тоже не стоит, потому что выросли ставки. Если же человек может купить квартиру сразу и не в качестве инвестиции, это допустимо, считает Колганов.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин тоже призвал россиян не спешить с покупкой недвижимости в кризисное время. Хотя, по его словам, курс доллара и евро не влияет на стоимость квадратных метров. Крохин отметил, что новостройки могут подешеветь, но это не значит, что их нужно скупать.

В свою очередь московские застройщики заявили о заморозке цен на квартиры на фоне резкого повышения стоимости новостроек. Первым с подобным решением выступил застройщик «А101». В компании заявили, что не станут поднимать цены на жильё по меньшей мере до начала апреля.