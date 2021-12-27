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Экономист объяснил падение цен на газ в Европе

Экономист Юшков: падение цен на газ в Европе обусловлено типичными изменениями на бирже
13:26, 27 декабря 2021
Экономист объяснил падение цен на газ в Европе Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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Снижение цены на газ в Европе с более чем $2000 за тысячу кубометров до примерно $1000 за тысячу кубометров объясняется типичными изменениями на бирже на фоне постоянно обновляемой статистики, заявил экономист Игорь Юшков. Он предсказал скорый рост цен на голубое топливо из-за истощения запасов подземных газовых хранилищ (ПГХ) Европы, пишет «Экономика сегодня».

Быстрая и резкая смена цен является нормальной ситуацией для биржи. Такие процессы продолжат происходить на фоне негативных заявлений и постоянно обновляемой статистики, — пояснил Юшков.

По его мнению, запасы газа в европейских хранилищах будут истощены уже в январе 2022 года, а значит, цены на топливо неизменно вырастут. Европе потребуется закупать газ либо у «Газпрома», либо перекупать горючее на рынке сжиженного природного газа, уверяет Юшков.

Если раньше газовые хранилища в Европе истощались в конце февраля — марте, то в 2022 году это, по всей видимости, случится уже в январе, поэтому после опубликования новой статистики цены снова пойдут вверх, — добавил экономист.

Ранее глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Киев пока не в состоянии обеспечить поступление газа из альтернативных источников, чтобы полностью исключить из этого процесса Россию. По его словам, на данный момент для поставок сжиженного природного газа судами нет необходимой инфраструктуры.

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