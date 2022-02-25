Экономист объяснил, как санкции отразятся на работе Сбербанка

Ограничение банкнотных сделок станет проблемой для Сбербанка, сообщил доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов ФБА «Экономика сегодня». По его словам, также под вопросом работа его банковских карт за границей.

Проблемой для Сбербанка станут ограничения на банкнотные сделки: у организации имеются корреспондентские счета в иностранных банках, на которых находятся средства, используемые, если в РФ возникает запрос на наличные доллары. Данная операция Сбербанку станет недоступна. Большой вопрос, будут ли работать за границей банковские карты банка, но на него также не ответить. Кроме того, все озвученные санкции требуют тщательного уточнения, — сказал Бадалов.

При этом, по словам эксперта, ограничения начнут действовать постепенно. В США реализуют санкции по определённому протоколу, и банк сможет подготовиться. Клиенты же почувствуют эффект от рестрикций осенью.

Также Бадалов отметил, что США ведут санкционные войны ещё с XIX века.

Ранее в Центробанке заявили, что регулятор и правительство РФ будут оказывать любую требуемую поддержку банкам, которые попали под санкции западных стран. При этом банки заранее разработали план мер по обеспечению бесперебойной работы в такой ситуации.