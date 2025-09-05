Экономист объяснил интерес западных брендов к российскому рынку

Западные бренды хотят вернуться на российский рынок из-за низкой конкуренции, заявил финансовый аналитик и экономист Михаил Беляев. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт подчеркнул, что европейские рынки перенасыщены.

Почему их вообще интересует наш рынок? Потому что все западные рынки насыщены, и там для компаний, которые торгуют одеждой и предметами ежедневного потребления и которые не относятся к премиальному сектору, а нацелены именно на массовые продажи, сбыт продукции затруднен. А наш рынок — это как-никак 140 млн населения, — пояснил Беляев.

Ранее стало известно, что бренд одежды и нижнего белья Zara регистрирует товарный знак в России. Испанская компания Inditex, владеющая его магазинами, создала новый логотип на синем фоне. Zara приостановила работу в России в марте 2022 года. В октябре того же года Inditex объявила о продаже российского бизнеса арабскому ретейлеру Daher Group.