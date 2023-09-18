Экономист объяснил, чем опасна слишком низкая безработица в России Экономист Буклемишев назвал дефицит кадров угрозой для экономики России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В связи с низким уровнем безработицы в России продолжается рост дефицита рабочих рук во всех категориях — от топ-менеджеров до мигрантов, сообщил в беседе с журналом «Компания» директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Он назвал складывающуюся ситуацию, когда многие промышленные предприятия испытывают кадровый голод, угрозой для экономики страны.

Раньше безработица касалась промышленных секторов и городов, люди уходили в гаражную экономику. Сейчас отчасти это охватило и совершенно новые категории <...>. Безработица в стране в целом как была, так и есть на нуле. Но это безнадежная, структурная и застойная безработица: люди живут там, где им не могут предложить работу, и не имеют востребованных навыков, — рассказал эксперт.

Как отмечает издание, по итогам первого полугодия 2023 года безработица в России составила 3,2%, когда на 73,4 млн трудоустроенных россиян приходится 2,4 млн не имеющих работы. По мнению преподавателя Института мировой экономики и бизнеса РУДН Равиля Асмятуллина, кадровый голод становится не временным, а долгосрочным трендом.

Сложившийся кадровый дефицит имеет структурную и системную причины. Санкционный режим в отношении России, уход иностранного бизнеса стимулировали отечественные компании производить все самостоятельно. Появилась потребность в большем числе ранее невостребованных специалистов, — отметил Асмятуллин.

Эксперты подчеркивают: дефицит кадров наблюдается практически во всех индустриях, начиная от рабочих специальностей на производстве и заканчивая топ-менеджерами. Для привлечения кадров компании повышают зарплаты, предлагают расширенные соцпакеты, а многие учебные заведения вводят гибкие программы обучения рабочим специальностям. Однако, как пишет издание, большинству предприятий люди нужны здесь и сейчас.

При этом, как отмечают аналитики, на рынке труда складываются парадоксы, когда, например, в оборонной отрасли рабочих не хватает, а сотрудники автокластеров сидят без работы после ухода из России западных производителей.

Ранее социологическое исследование показало, что в течение последнего года на рынке труда России происходит уменьшение безработицы и увеличение заработных плат. С июня 2022 года по май 2023 года средний размер зарплаты в России достиг 59 тысяч рублей, что на 13,2% больше, чем за предыдущий год.