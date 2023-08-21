Названы регионы — лидеры по работникам с высокой зарплатой ЯНАО, НАО и ХМАО лидируют по доле работников с зарплатой выше среднего

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидерами рейтинга российских регионов по доле работников с зарплатами, превышающими средний уровень, стали Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, говорится в исследовании РИА Новости. Наименьшая доля таких работников наблюдается в Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии.

Исследование показывает, что в течение последнего года на рынке труда России происходит уменьшение безработицы и увеличение заработных плат. С июня 2022 года по май 2023 года средний размер зарплаты в России достиг 59 тысяч рублей, что на 13,2% больше, чем за предыдущий год.

В ЯНАО, который лидирует в рейтинге, 75% работающего населения имеют зарплату выше средней. Эксперты указывают на высокие зарплаты в нефтегазовой отрасли региона, при этом цены там не такие высокие, как в многих других северных и отдаленных районах. В НАО 61% работников получают зарплату выше среднего, в ХМАО — 60,8%. На четвертом и пятом местах в рейтинге находятся Магаданская область и Чукотка с показателями порядка 59–60%.

Эксперты связывают высокие показатели лидирующих регионов с их экономической структурой, ориентированной на добычу природных ресурсов. Сахалинская область завершает этот список с показателем 52%.

Кроме того, в первую десятку рейтинга входят Якутия, Мурманская область, Москва и Санкт-Петербург, где доля работников с зарплатами выше среднего по России составляет более 43%.

Ранее инвестиционный эксперт Елена Дроздова посоветовала россиянам анализировать свои доходы и расходы, чтобы научиться экономить. Она уточнила, что нужно определить источники, откуда приходят деньги, их устойчивость и потенциальный рост. В доходы входит не только зарплата, но и подарки, льготы, кешбэк, проценты по вкладам и накопительным счетам. Анализируя расходы, важно понять, как быстро тратятся средства.