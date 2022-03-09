Экономист назвал возможные сроки возобновления торгов на российской бирже

Торги на бирже в России могут возобновиться через две-три недели, заявил экономист Павел Самиев. В беседе с Lenta.ru он назвал временное закрытие торгов оправданной мерой для регулировки экономической обстановки в стране.

Никто не может сказать, что произойдёт, когда откроется биржа. Может случиться так, что эффект накопленного негативного информационного фона ещё сильнее снизит котировки. А может оказаться и так, что начнутся, наоборот, движения вверх и первый же день завершится ростом. Всё будет зависеть от того, каким окажется информационный фон в день открытия торгов, — заявил Самиев.

Он напомнил, что торги на бирже были приостановлены и в США после теракта 11 сентября 2001 года. По его мнению, если бы не была принята такая мера, обвал мог бы оказаться катастрофическим. Самиев подчеркнул, что из-за текущего экономического состояния России Центробанк был вынужден принять беспрецедентные меры для регулировки обстановки в стране.

Ранее в Банке России приняли решение не возобновлять торги 9 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка. Отмечается, что торги на валютном рынке начались в 10:00 мск.