Экономист назвал условие, при котором Россия откажется от доллара

https://static.news.ru/photo/4c0d12f0-8ae5-11eb-9ade-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия пока ещё остаётся зависимой от доллара. Однако от расчётов американской валютой можно будет частично отказаться, если отечественная экономика продолжит развиваться, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Он отметил, что доллар обслуживает оборот большой части мировой финансовой сферы, в которую интегрирована и Россия, поэтому отказаться от этих связей сразу нельзя. Тем не менее «курс на дедолларизацию взят», подчеркнул эксперт.

Отказ от активов в долларах, подверженных санкциям, и минимизирование этой системы расчётов займёт годы. Многое зависит от поведения США. Если они продолжат использовать валюту для давления на Россию, доллар лишится опоры, — приводит слова Беляева URA.RU.

Он пояснил, что чем более развита экономика, тем легче вводить национальную валюту в международный оборот. При этом, добавил экономист, России в стремлении отказаться от доллара следует повышать удельный вес других валют — юаней и евро.

Впрочем, с Беляевым не согласился экономист Сергей Жаворонков. По его мнению, переход в расчётах с другими странами от доллара возможен только в другую мировую валюту — евро, но «ни в коем случае не в рубль». Он напомнил, что Россия на четверть сократила торговлю с Китаем в долларах США, но теперь торгует в евро. Ещё 7% сделок происходят в рублях, а 20% — в юанях.

Вместе с тем, полагает Жаворонков, переход на сделки в евро ничего не изменит.

Вреда США мы точно не нанесём, потому что у Америки и РФ всего 2% торговли, — заявил аналитик.

Россия взяла курс на снижение зависимости от доллара, чтобы сократить риски от возможного влияния со стороны Запада. Кроме того, власти понимают, что пополняя золотовалютные резервы за счёт этой валюты, фактически продолжается кредитование экономики главного геополитического противника — США. Ранее NEWS.ru писал, какими могут быть попытки минимизировать финансовую зависимость от США.