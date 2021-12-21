Экономист назвал «Северный поток-2» на 90% политическим проектом

Российский газопровод «Северный поток-2» может вообще не запуститься, так как предложенные Евросоюзом условия делают этот проект невыгодным с политической точки зрения, пояснил экономист Николай Кульбака. Он назвал СП-2 на 90% политическим проектом и добавил, что с точки зрения экономики у России и без него достаточно производственной мощности, цитирует Lenta.ru.

России не нужны дополнительные мощности в виде этого газопровода, она только хотела пустить ветку в обход Украины. Если же нам ограничат мощности, как это предусматривает Европа, то подобный шаг окажется невозможен. Вот и вся история: экономически России «Северный поток-2» не нужен, а если он не выполнит и своих политических задач, то проект и вовсе не будет иметь никакого смысла, — аргументировал Кульбака.

По его мнению, вопросы запуска «Северного потока-2» сводятся к поиску компромисса между Россией и Евросоюзом. Он уточнил: сейчас единственной страной, которой действительно нужен российский газопровод, является Германия, так как она получит дополнительные рабочие места. Помимо этого, выгоду от СП-2 уже получили те, кто заработал на строительстве газопровода.

Мощностей по транспортировке газа в Европу у России и так достаточно, причем, их даже больше, чем страны могут потенциально потреблять. Именно поэтому «Северный поток-2» — на 90 процентов политический, а не экономический проект, — резюмировал Кульбака.

Ранее Кульбака назвал главного виновника в приостановке сертификации «Северного потока-2». По его мнению, никто не сделал больше России для задержки газопровода.