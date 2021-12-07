Экономист назвал российский ответ на возможные санкции США

Россия способна похоронить патентную систему США в ответ на введение новых санкций, заявил руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов «ПолитРоссии». Он объяснил, что это возможно через закон о патентах дружественных и недружественных стран, который позволит не принимать во внимание права на американскую интеллектуальную собственность.

В Вашингтоне понимают, что существуют такие экономические контрудары, которые крайне болезненны, потому что они вызовут стресс на их фондовом рынке. Американская экономика зависит от доходов с интеллектуальной собственности: патенты, фильмы, компьютерные программы, права на производство лекарств. Решение России не признавать эти права чревато распространением негативного эффекта от страны к стране. Будет потеряно в мире всякое уважение к понятию «американская интеллектуальная собственность». Это фиаско всей сферы, которую Вашингтон растил с 1980-х годов, — сказал Колташов.

Он добавил, что в случае отключения России от банковской системы SWIFT сразу будет создана альтернативная евразийская система. После этого США не смогут контролировать значительную часть мира, а многие страны из «американского списка изгоев» к ней подключатся, заявил Колташов.

Ранее телекомпания CNN опубликовала материал, в котором сообщалось о возможном введении Вашингтоном нового пакета санкций против Москвы с целью сдерживания «вторжения» России на Украину. По данным телекомпании, власти США изучают возможность введения мер, касающихся «близкого окружения президента РФ», суверенного долга страны, а также российских энергетических компаний и отключения России от системы SWIFT.