Экономист назвал признаки нового банковского кризиса

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Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа в апреле текущего года снизилась на 1,4 процентного пункта и составила 18,8%. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

Объём вложений сократился на 130 млрд рублей, однако участие иностранных инвесторов на рынке ОФЗ по-прежнему держится на высоких уровнях. Отмечается, что главными покупателями на аукционах ОФЗ в апреле стали системно...