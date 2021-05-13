Экономист назвал признаки нового банковского кризиса

Резкое снижение ликвидности кредитных организаций, когда те не могут выполнить обязательства перед кредиторами и вкладчиками, является основой любого банковского кризиса. Данная ситуация складывается в связи с ростом проблемных долгов или оттока вкладов. Об этом рассказал в интервью агентству ПРАЙМ заведующий кафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК Дмитрий Воронов.
По словам Воронова, в настоящее время
Вероятность возникновения банковского кризиса в 2021 году крайне мала, — отметил эксперт.
Тем, кто всё равно опасается за свои сбережения, специалист рекомендует их разместить в банках, участвующих в системе страхования вкладов. В таких банках в случае ЧП пользователь всегда может получить 1,7 млн в качестве компенсации.
В качестве альтернативы банковским вкладам эксперт называет покупку государственных облигаций, вероятность дефолта по которым практически равна нулю.
Ранее сообщалось, что доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа в апреле текущего года снизилась на 1,4 процентного пункта и составила 18,8%. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.