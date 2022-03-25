Экономист назвал отметку, на которой рубль удержится ближайшую неделю

Доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский назвал отметку, на которой рубль удержится в ближайшую неделю. Это граница 95-100 рублей за доллар, пишет «Прайм».

По словам эксперта, текущий уровень курсов иностранных валют отражает резкий переход к другой экономической реальности и определённое ожидание дальнейшего развития событий. На сегодня Россия испытывает беспрецедентное санкционное давление, когда системно значимые банки полностью или частично отрезаны от мировой финансовой схемы. Страну покидает иностранный бизнес, а отечественный в будущем может испытать нехватку сырья и комплектующих для производства.

Такая ситуация может сохраниться до конца марта с соответствующим «замиранием» курсов иностранных валют на текущем уровне, — делает вывод Казанский.

Но при этом, считает учёный, не исключаются резкие перемены как в одну, так и в другую стороны. Резкий курс иностранных валют может произойти в случае принятия решения о полном эмбарго в отношении России, включая нефть и газ. Роль сыграет и полное «выключение» страны из долларовых расчётов, что может привести к экзотической ситуации: доллар в России официально станет невостребованным активом.

Деэскалация же ситуации в связи с переговорами России и Украины, а также возрождение фондового рынка и возврат части иностранных компаний в Россию помогут доллару удержаться на отметке 95-100 рублей до кона марта — начала апреля.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция и Россия ведут переговоры об увеличении расчётов в национальных валютах в туристической сфере. По его словам, в этом году у страны не будет проблем с привлечением туристов.