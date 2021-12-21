Экономист назвал главного виновника приостановки сертификации СП-2

Никто не делает больше, чем Россия, для приостановки запуска газопровода «Северный поток-2», заявил экономист Николай Кульбака. Он уточнил, что именно ошибки российской стороны стали причиной задержки сертификации трубопровода как минимум на полгода, пишет Lenta.ru.

Мне кажется, что проблема здесь в том, что даже и без всех этих действий ввод «Северного потока-2» будет достаточно медленным, в том числе и по вине России. Это как с вакциной «Спутник», когда выяснилось, что ее не могут одобрить из-за того, что Россия не предоставила всю необходимую информацию. Здесь ситуация та же: ошибки нашей страны приводят к тому, что запуск задерживается минимум на полгода, — пояснил Кульбака.

Он добавил, что все попытки Украины негативным образом повлиять на запуск «Северного потока-2» пока не привели ни к каким результатам. Экономист усомнился, что дальнейшие планы Киева по этому вопросу также никак не повлияют на сертификацию газопровода. По мнению Кульбаки, сложно предположить дальнейшие действия Украины в вопросе приостановки СП-2, однако, добавил экономист, они будут нести скорее всего информационно-политический характер. При этом Кульбака убеждён, что основная вина за приостановку «Северного потока-2» лежит именно на России.

Так что ни одна друга страна не замедляет запуск «Северного потока-2» больше, чем сама Россия, — подчеркнул он.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия использует энергию в качестве инструмента для политического давления. Москва оказывает давление на Евросоюз, чтобы в том числе обеспечить лицензирование проекта «Северный поток — 2».