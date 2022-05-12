Экономист призвал отказаться от газового сотрудничества с Молдавией Экономист Иванов призвал отказаться от газового сотрудничества с Молдавией

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России и Молдавии стоит прекратить сотрудничество в газовом секторе, так как Кишинёв является ненадёжным партнёром, заявил экономист Евгений Иванов. По его словам, «Газпром» получает не очень много прибыли от сотрудничества, так как Молдавия покупает российский газ за «копейки», пишет «Экономика Сегодня».

На мой взгляд, отношения РФ и Молдавии в энергетическом секторе необходимо прекращать. Во-первых, Кишинёв максимально ненадёжный партнёр, во-вторых, «Газпром» и прибыли-то огромной от них не получает, республика получает газ за копейки. Либо пусть возвращают долг, либо нужно прощаться, — высказался Иванов.

Он считает, что Кишинёв согласился на условия Москвы об оплате долга за газ исключительно ради того, чтобы пережить зиму и затянуть время. Он напомнил, что сначала Молдавия согласилась на аудит, потом искала сторонних экспертов для его проведения. После они заявили, что не успели согласовать процедуру и найти аудиторов. Следом, напомнил экономист, Кишинёв и вовсе отказался выплачивать исторический долг.

Сегодня уже оказывается, что они вообще платить не будут. Это просто манипуляции, которые помогли молдаванам пережить зиму с топливом, — резюмировал Иванов.

В апреле компания «Молдовагаз» обратилась к «Газпрому» с просьбой продлить срок проведения аудита долга. Контракт между компаниями «Газпром» и «Молдовагаз» был продлён 29 октября после длительных переговоров. Он предусматривает поставку газа сроком на пять лет начиная с 1 ноября. С учётом сложной ситуации в стране было принято решение подписать контракт практически на условиях Кишинёва, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

Как сообщил вице-премьер страны Андрей Спыну, страну могут отключить от поставок топлива. Он признал, что у Кишинёва пока нет возможности вернуть долги в размере $709 млн. Политик также подтвердил, что риск расторжения контракта с 1 мая есть, потому что власти не смогут выполнить взятые на себя обязательства и вовремя провести аудит задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом».