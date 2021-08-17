Экономика Европы начала восстановление после кризиса COVID-19

Экономика стран еврозоны показала рост в 2% во II квартале текущего года. Об этом сообщает статистическое управление Европейского союза.
Отмечается, что данная тенденция
По сравнению со II кварталом прошлого года, когда европейская активность пережила наихудшую фазу пандемии, ВВП еврозоны увеличился на 13,6%. Кроме того, начало восстанавливаться и количество рабочих мест. Так, по данным Евростата, уровень занятости трудоспособного населения в блоке из 19 стран поднялся на 0,5% за последний квартал и на 1,8% с начала года.
Наибольший же рост продемонстрировали национальные экономики Испании и Италии, которые выросли за это время на 2,8% и 2,7% соответственно. Кроме того, производительность Италии, которая едва ли не больше всех государств ЕС пострадала от коронавирусной пандемии в прошлом году, также выросла в I квартале 2021-го, когда ВВП еврозоны упал.
В свою очередь Германия и Франция показали более умеренные темпы роста валового продукта, оказавшись в плюсе на 1,5% и на 0,9% соответственно. Экономисты американского издания Bloomberg ожидают, что по итогам текущего года ВВП 19 стран еврозоны вырастет на 4,7%. Италия и Испания же, по прогнозам специалистов, покажут к концу декабря самые высокие показатели повышения производительности за последние четыре десятилетия.
Однако несмотря на восстановительный рост европейских экономик за последние месяцы, в совокупности они ещё не достигли допандемийного уровня. Так, по оценкам Евростата, ВВП Еврозоны всё ещё ниже показателей конца 2019 года.
В свою очередь Китай и США восстанавливаются от последствий экономического кризиса более динамично, уже превысив цифры до введения локдаунов. От азиатской страны эксперты ожидают ещё более стремительного роста к концу текущего года, её ВВП пророчат рост в 6,8% уже по окончании III квартала. Однако из-за наводнений и новой вспышки коронавируса прогнозы могут не сбыться.
Ранее сообщалось, что крупнейшую экономику Европы признали самой «грязной». Так, производство в Германии выбросило в атмосферу наибольшее за последние 20 лет количество парниковых газов.