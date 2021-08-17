Экономика Европы начала восстановление после кризиса COVID-19

Экономика стран еврозоны показала рост в 2% во II квартале текущего года. Об этом сообщает статистическое управление Европейского союза.

Отмечается, что данная тенденция обусловлена ослаблением ограничений, связанных с коронавирусной пандемией. Специалисты зафиксировали экономическую активность европейских стран после короткой рецессии. Так, экономика еврозоны в последнем квартале 2020 года сократилась на 0,6%, а также показала отрицательную динамику (-0,3%) в период с января по март.

По сравнению со II кварталом прошлого года, когда европейская активность пережила наихудшую фазу пандемии, ВВП еврозоны увеличился на 13,6%. Кроме того, начало восстанавливаться и количество рабочих мест. Так, по данным Евростата, уровень занятости трудоспособного населения в блоке из 19 стран поднялся на 0,5% за последний квартал и на 1,8% с начала года.

Наибольший же рост продемонстрировали национальные экономики Испании и Италии, которые выросли за это время на 2,8% и 2,7% соответственно. Кроме того, производительность Италии, которая едва ли не больше всех государств ЕС пострадала от коронавирусной пандемии в прошлом году, также выросла в I квартале 2021-го, когда ВВП еврозоны упал.

В свою очередь Германия и Франция показали более умеренные темпы роста валового продукта, оказавшись в плюсе на 1,5% и на 0,9% соответственно. Экономисты американского издания Bloomberg ожидают, что по итогам текущего года ВВП 19 стран еврозоны вырастет на 4,7%. Италия и Испания же, по прогнозам специалистов, покажут к концу декабря самые высокие показатели повышения производительности за последние четыре десятилетия.

Однако несмотря на восстановительный рост европейских экономик за последние месяцы, в совокупности они ещё не достигли допандемийного уровня. Так, по оценкам Евростата, ВВП Еврозоны всё ещё ниже показателей конца 2019 года.

В свою очередь Китай и США восстанавливаются от последствий экономического кризиса более динамично, уже превысив цифры до введения локдаунов. От азиатской страны эксперты ожидают ещё более стремительного роста к концу текущего года, её ВВП пророчат рост в 6,8% уже по окончании III квартала. Однако из-за наводнений и новой вспышки коронавируса прогнозы могут не сбыться.

Ранее сообщалось, что крупнейшую экономику Европы признали самой «грязной». Так, производство в Германии выбросило в атмосферу наибольшее за последние 20 лет количество парниковых газов.