Экономический кризис 2008 года: повторится ли он, чем опасен для каждого Эксперты оценили, ждать ли новую рецессию

Фото: Paul Grover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мировой финансовый кризис 2008 года

15 лет назад в мире начался глобальный экономический кризис. Сначала он затронул США, но очень быстро перекинулся на Европу и Россию. Эксперты NEWS.ru оценили риски повторения этого или еще менее приятного сценария. Что произошло в 2008 году, как это повлияло на мировую экономику и что может помешать новому кризису — в материале NEWS.ru.

Что случилось 15 лет назад

15 сентября 2008 года американская банковская и инвестиционная корпорация Lehman Brothers сообщила о своем банкротстве. Она вкладывала огромные суммы в ипотечные облигации, многие из которых были обеспечены очень рисковой ипотекой. Это вызвало панику на финансовых рынках, инвесторы начали распродавать связанные с ипотекой и теперь ставшие подозрительными активы по низким ценам, лишь бы их кто-то купил и инвесторам вернулась хоть какая-то часть потраченных на них долларов.

Затем инвесторы начали распродавать и другие ценные бумаги. Тем более что перед этим, в июле, акции сырьевых компаний из-за падения мировых цен на нефть тоже начали проседать. В итоге 10 октября 2008 года The Financial Times сравнила обвал фондового рынка в этот день с 10 октября 1938 года, когда страну уничтожал величайший кризис того времени — Великая депрессия.

«На утренних торгах в пятницу падение индекса S&P 500 за десятилетие было почти идентичным его падению за десятилетие в ту же дату в 1938 году», — написало издание.

Обвал фондового рынка в октябре 2008 года стал рекордным для рынка США за последние 20 лет. Вслед за инвесторами свои деньги начали спасать напуганные вкладчики. Они массово снимали доллары со счетов в американских банках, и только в США с 2008 по 2012 год Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) закрыла 465 обанкротившихся банков. Для сравнения: за пять лет до 2008-го обанкротилось только 10. Такими были итоги мирового кризиса для Америки.

Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press Мировой финансовый кризис 2008 года

Как это отразилось на мировой экономике

Опубликованный 13 ноября 2008 года экономический обзор Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) констатировал, что развитые экономики мира вступили в рецессию — в стадию относительно умеренного и некритического спада производства. А в экономике кризисом считается в первую очередь спад валового внутреннего продукта (ВВП). Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings полагало, что рецессия будет самой суровой со Второй мировой войны, ведь впервые развитый мир вступает в нее синхронно.

И если в 2007 году, по данным Всемирного банка, глобальный рост ВВП составлял 4,2%, в 2009 году — на пике рецессии — мировой ВВП сократился на 1,7%. По итогам 2017 года глобальный рост ВВП достиг 3,15%. В некоторых странах (например, Италии, Словении) объем ВВП даже в 2018 году не достиг показателей десятилетней давности, в некоторых (Латвии, Испании) — сделал это лишь спустя почти те же 10 лет после старта кризиса. Во многих странах (прежде всего европейских) это десятилетие будет считаться «потерянным».

Как все это отразилось на России

Россия пережила глубочайшую рецессию в 2009 году — ВВП страны сократился сразу на 7,8%. Потом последовало относительно быстрое восстановление (докризисного объема ВВП удалось достичь уже в 2011-м. — NEWS.ru). Но после вхождения Крыма в состав России в 2014 году начались масштабные санкции.

Ситуацию усугубило сильное падение цен на нефть в 2014–2016 годах. По данным Банка международных расчетов (BIS), реальный эффективный курс рубля в сентябре 2015 г. — тогда он был в районе 65 за доллар — снизился относительно декабря 2013 г. (когда началась первая волна девальваций в развивающихся странах) на 30,4%, то есть сильнее валют всех крупных экономик мира. Это ослабление реального эффективного курса рубля было более значительным, чем в ходе кризиса 2008–2009 гг., когда оно составило около 20%, но меньшим, чем в ходе кризиса 1998 г., когда реальный эффективный курс рубля упал примерно на 50%.

Фото: Роман Галкин/РИА Новости Табло с курсом обмена доллара и евро у пункта обмена валют, 2008 год

Что может помешать повторению кризиса

Как отмечает основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров, кризис 2008–2009 годов очень болезненно ударил по всей мировой экономической системе. В результате государства начали в усиленном режиме менять систему финансового регулирования. «В результате мы увидели достаточно жесткое закручивание гаек, которое заметно улучшило надежность системы и сделало более эффективным борьбу с отмыванием денег», — отметил он.

В комплексе все эти меры значительно смягчили старые системные риски и профилактировали новые. «И, в принципе, они уже показали свою эффективность — тот же крах американских банков Silicon Valley Bank или Credit Suisse прошел без каких-либо критических последствий для мировой экономики. И хотя технологии сейчас ускорили распространение финансовой паники, спустя полгода уже мало кто об этом вспоминает, — добавил аналитик.

Согласно данным МВФ, за последние полтора десятилетия мировой ВВП увеличился на 58,5%. То есть это рост порядка 3,3% в среднем за год. А те же информационные потоки, которые разгоняют панику, способствуют и более оперативному обмену опытом между Центробанками разных стран, говорит Сидоров. Передовые практики по борьбе с кризисами распространяются быстрее, и если кризис 2008–2009 годов приходилось буквально «заливать деньгами», то сейчас есть более действенные регуляторные меры.

«Так что я не вижу пока предпосылок к наступлению глобальных экономических потрясений такого масштаба», — подчеркнул эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что может привести к повторению кризиса

Другой точки зрения придерживается Александр Шнейдерман, руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс». С учетом текущей беспрецедентной геополитической ситуации в мире существует значительный риск повторения мирового экономического кризиса, говорит он. «Геополитические напряжения, конфликты и торговые войны могут серьезно подорвать мировую экономическую стабильность. Этот риск дополнительно усугубляется влиянием глобальных факторов, таких как изменения климата, технологические вызовы и пандемии», — объясняет аналитик.

По его словам, уже сейчас видно влияние геополитических событий на мировую экономику. Санкции и торговые барьеры между странами ограничивают международную торговлю, что может уменьшить экономический рост и создать неопределенность для бизнеса и инвесторов.

«Для предотвращения повторения мирового экономического кризиса необходима активная дипломатия и стратегическое управление международными отношениями. Страны должны работать над разрешением конфликтов и содействовать открытой и справедливой торговле», — заключил эксперт.

Читайте также:

Центробанк допустил повторение мирового кризиса 2008 года

Рубль начал укрепляться: как упадут доллар и евро, что будет с ценами

Инфляция превысила прогнозы: как ЦБ будет бороться с высокими ценами на всё

Всё дорожает: чем обернулась для россиян торговля с Китаем и Турцией