Центробанк допустил повторение мирового кризиса 2008 года

Фото: Shutterstock.com

Центробанк РФ опубликовал на своем сайте документ «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов», в котором рассмотрел три сценария развития события. Последний из них получил название «Рисковой». В рамках него регулятор прогнозирует сохранение устойчивого инфляционного давления и повторение мирового кризиса 2008 года.

Быстрое повышение процентных ставок ухудшит состояние финансовых организаций. Реализация процентного риска для финансового рынка может обернуться ростом неуверенности и масштабным бегством из рисковых активов. Результатом может стать мировой кризис, сопоставимый по масштабу с кризисом 2007-2008 годов, — говорится в прогнозе.

Для российской экономики при таком сценарии прогнозируется усиление санкционного давления. Цены на нефть существенно упадут, а снижение показателей будет наблюдаться еще следующие два года.

Первый сценарий под названием «Базовый» предполагает рост российского ВВП на 1,5-2,5%. Инфляция при этом не поднимется выше 6,5%, а ключевая ставка достигнет своего максимума в 2024 году, после чего пойдет на снижение.

При сценарии «Усиление фрагментации» прогнозируется деление стран на блоки. В рамках этого процесса государства постараются ограничить доступ конкурентов к экономике и технологиям, а также строить сотрудничество, основываясь на географическом расположении.

Санкционное давление на Россию в этом случае рискует увеличиться. Темпы роста могут оказаться на нулевых показателях, а рост инфляции будет уверенным. Ключевая ставка окажется выше, чем в «базовом» сценарии.

Ранее Центробанк допустил, что ключевая ставка будет увеличена уже в сентябре. Избежать этого поможет сокращение темпов инфляции, которое пока не наблюдается.