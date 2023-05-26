МВФ предупредил о глобальных проблемах из-за краха американских банков МВФ: недавние крахи банков в США могут стать прелюдией к более серьезным проблемам

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Последние банкротства ведущих американских банков могут служить предвестниками более глубоких системных вопросов, связанных с финансовой стабильностью, говорится в заявлении Международного валютного фонда. В МВФ подчеркнули, что попытки Федеральной резервной системой (ФРС) сохранить высокие ставки может спровоцировать еще большие трудности в американской банковской системе и небанковских учреждениях.

Недавние крахи крупных, международно неактивных банков, которые пока что оказали лишь умеренный эффект на кредитные условия, потенциально могут быть прелюдией к более серьезным и укорененным системным проблемам финансовой стабильности, — заявили в МВФ.

Фонд также предупредил, что ужесточение финансовых условий может вызвать всплеск банкротств, снижение качества кредитных портфелей и усиление напряженности в организациях с высоким уровнем долгового обременения.

Ранее МВФ обратился к конгрессу США с призывом немедленно поднять потолок госдолга и начать обсуждение бюджета на 2024 год. По мнению аналитиков МВФ, промедление в этом вопросе также может привести к системным рискам для мировой экономики. В МВФ также призвали провести необходимые реформы в финансовых институтах США для снижения потенциальных рисков в будущем.