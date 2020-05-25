Экология Кургальского заказника не страдает от «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/153e96e6-9e6d-11ea-8f85-fa163e074e61_660.jpg Кургальский заказник Фото: Serstef/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Общие экологические характеристики Кургальского заказника не страдают от «Северного потока −2». Также проект не оказывает негативного влияния на водно-болотное угодье России, находящееся под защитой Рамсарской конвенции. Об этом говорится в отчёте Секретариата конвенции, опубликованном оператором газопровода Nord Stream 2 AG.

В документе отмечается, что «Северный поток −2» проходит через Кургальский заказник. Данный фактор требует принятия особых мер, направленных на сохранение биоразнообразия территории и защиту его уникальных экологических характеристик. Секретариат конвенции высоко оценил действия оператора по минимизации воздействия строительных работ на среду заказника. Также консультативная миссия выступил с поддержкой долгосрочных мероприятий по рекультиваци, восстановлению и содействию в управлении территориями.

Воздействие выемки и установки носит локальный характер и в основном ограничивается коридором строительства. Оно оценивается как не оказавшее негативного влияния на общие экологические характеристики Рамсарского угодья, — приводит параграф из отчёта ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, оператор «Северного потока — 2» продолжает настаивать, что газопровод должен быть освобождён от ограничений, накладываемых обновлённой Газовой директивой ЕС. Nord Stream 2 AG получила решение Федерального сетевого агентства Германии, отклонившего заявку на освобождение, но не согласна с таким решением. Также оператор газопровода будет настаивать на своих требованиях в рамках судебного разбирательства по тому же вопросу.