«Единство с общественным мнением»: названа причина отказа брендов от России

Западные бренды жертвуют частью рынка, но показывают согласие с общественным мнением, когда останавливают работу в России, заявил председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов изданию Pravda.Ru. Он также назвал такое поведение результатом «глобальной истерии».

Это следствие такой глобальной истерии, которая захватывает сейчас огромное количество людей на Западе. При этом можно понять отдельные концерны, которые не хотят стать мишенью для упрёков со стороны собственных потребителей. Поэтому, жертвуя, допустим, 5–10% рынка, они демонстрируют единство с общественным мнением, — сказал Борисов.

Он добавил, что в будущем компании вернутся на российский рынок для получения дополнительной прибыли, его не получится игнорировать.

Ранее шведская торговая сеть IKEA, специализирующаяся на продаже мебели и товаров для дома, приостановила деятельность в России и Белоруссии. IKEA останавливает импорт и экспорт, всё производство в РФ, продажи магазинах, в том числе и онлайн.

Также в связи с военной операцией России на Украине приостановила продажи на территории РФ крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке своей деятельности в России уже сообщили компании Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и другие.