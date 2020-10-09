Зачем единороссы с подачи Путина предлагают вернуть индексацию пенсий

Фракция партии «Единая Россия» в Государственной думе предложила правительству несколько вариантов возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам: вернуть её полностью, делать это поэтапно или же в отношении хотя бы некоторых категорий населения. В настоящее время проходит стадия обсуждения данного нововведения. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил первый замглавы руководителя думской фракции единороссов Андрей Исаев. По мнению экспертов, сейчас идёт бюджетный процесс, в том числе согласовывается и бюджет ПФР, внесённый в Госдуму 30 сентября. К тому же началась вторая волна эпидемии коронавируса, поэтому актуальность раздачи денег для поддержания потребительского спроса вернулась в политическую повестку. Кабмин на запрос NEWS.ru не ответил.

Сейчас все три вышеперечисленных варианта рассматриваются кабмином, и парламентарии принимают участие в необходимых консультациях, добавил Исаев. Напомним, что пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года.

Понятно, что возвращение индексации всем работающим — очень дорогой вариант. Мы предложили выделить в отдельную категорию работающих инвалидов-пенсионеров. Сейчас мы ведём диалог с правительством и прекрасно понимаем, что министры исходят из актуальных финансовых возможностей государства в данный момент, — сказал нашему изданию Андрей Исаев.

Он добавил, что ЕР принципиально выступает за постепенное возвращение индексации.

В прошедший вторник, 6 октября, президент Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы поддержал лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, который поднял тему справедливой индексации пенсий. Как стало известно СМИ, глава государства дал поручение кабмину подготовить предложения по возобновлению её работающим пенсионерам.

Наш паровоз назад летит

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На подобные послабления властей толкает ухудшение экономической ситуации и нарастание социальной напряжённости, поэтому введение индексации может быть одной из мер по «выпуску пара», предполагает профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Фракция «Единая Россия» предлагает два варианта — единовременную или поэтапную. Поскольку детали пока не озвучены, важно понимать, отмечает эксперт, действительно ли она будет осуществлена в достойном размере и не окажется ли по факту ниже прогнозируемой инфляции.

Однако слабости заключаются в том, что для реализации инициативы потребуется порядка 480 млрд рублей, а источник финансирования до конца не определён. Даже если предположить, что введение госмонополии на оборот спирта принесёт в бюджет дополнительные 500 млрд, следует ещё раз взвесить решения о расходовании этих средств. В условиях падения ВВП и роста безработицы на фоне пандемии принятие решения о расходовании высвобождающихся ресурсов на индексацию работающим пенсионерам может оказаться опрометчивым. Юлия Финогенова профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова

Всё-таки следует учитывать, что любая реформа, в том числе пенсионная, предполагает изменение баланса интересов. Для кого-то они ухудшатся, а кто-то выиграет, однако решения принимаются исходя из высших интересов и достижения общественного блага, указывает заведующий Лабораторией развития пенсионной системы Евгений Якушев.

Первоначальный проект повышения пенсионного возраста был сильно скорректирован из-за общественного недовольства и дополнен большим пакетом компенсирующих мер, которые в совокупности существенно снизили финансовый эффект. Евгений Якушев заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ

Поэтому пересмотр правил индексации пенсий для работающих пенсионеров можно рассматривать двояко, рассуждает Якушев. Или же эта мера оказалась неэффективной, или же данное решение будет признано общественно неприемлемым, допускает специалист.

По его суждению, возвращение индексации для работающих пенсионеров увеличит расходы пенсионной системы, поэтому в условиях её стабильного дефицита важно определить источник финансирования — например, увеличение трансферта из федерального бюджета. Правда, при этом надо оценивать влияние на долгосрочный прогноз баланса доходов и расходов, уточняет экономист из ВШЭ.

Не искать каких-то скрытых причин для данного решения и тем более не рассуждать на тему социальной справедливости или политической воли призывает президент СРО НАПФ Константин Угрюмов. Принята новая редакция Конституции страны, в которой сказано, что индексация пенсий должна проводиться не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом, — без разделения пенсионеров на работающих и неработающих, уточняет он. Так что это не вопрос пенсионной реформы, а следствие реформы Конституции, убеждён Угрюмов.

Изначально слабостью было не индексироваться. Очевидно, что необходимость стимулировать работу, скажем так, людей пенсионного возраста — это правильно, а когда до этого им урезали индексацию, это было прямое дестимулирование людей к работе. Поэтому сейчас мы видим, как правительство исправляет собственные ошибки. Вообще ненормально, когда существует разница в индексации работающих и неработающих пенсионеров. Особенно с учётом того, что в стране грядёт нехватка рабочей силы и вообще, как показывает множество исследований, работающие пенсионеры, как правило, живут дольше и чувствуют себя лучше тех, кто выходит на пенсию и сидит дома. Дмитрий Некрасов экономист и общественный деятель экономист и общественный деятель

Ход шоковой реформы

Сергей Булкин/NEWS.ru

Правильно ли в целом идёт пенсионная реформа, и чего ей не хватает? В ретроспективе перевод российской пенсионной системы в 2001 году на накопительно-распределительные принципы с выделением накопительного компонента не оправдал первоначальных надежд реформаторов, связанных со стимулированием экономического роста. Не были сформированы специальные инвестиционные инструменты для их размещения, слабо проведена агитация в пользу участия в системе софинансирования пенсий, не озвучены предложения по предоставлению дополнительных государственных гарантий и, наконец, уровень жизни населения рос катастрофически низкими темпами.

С 2015 года от обязательных пенсионных накоплений отказались в пользу солидарно-распределительной пенсионной системы.

В условиях постепенного уменьшения цен на нефть, а также снижения тарифа страховых пенсионных взносов до 22% потребовалось всё больше бюджетных вливаний в ПФР, поэтому в 2018 году было принято решение о повышении пенсионного возраста. Но, к сожалению, оно не даёт долгосрочного эффекта снижения финансовой нагрузки на ПФР, полагает Юлия Финогенова.

Следовательно, можно только надеяться на то, что правительство решит, наконец, как поступить с «замороженной» накопительной частью, сформированной в системе обязательного пенсионного страхования, и каким образом необходимо стимулировать добровольные пенсионные накопления граждан (повышение уровня оплаты труда, более активная борьба с коррупцией и т. д.), поскольку размер пенсии в распределительной системе в обозримом будущем будет, скорее всего, не сильно отличаться от прожиточного минимума пенсионера.

Если же говорить всё-таки о реформе пенсионной, то сегодня не хватает решения органов госвласти относительно судьбы системы государственного обязательного пенсионного страхования и стимулов для развития системы добровольных пенсионных накоплений граждан. Над этими вопросами активно ведётся работа государственных регулирующих органов в партнёрстве с участниками рынка. Надеемся в ближайшее время получить от этой работы первые практические результаты. Константин Угрюмов глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)

Наверное, никто сегодня точно не скажет, как движется реформа всей пенсионной системы, объединяющей множество составных частей, рассуждает эксперт АО НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис. Пока очевидны лишь ужесточения требований к получению пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (речь про возраст, стаж и пенсионные коэффициенты/баллы) и к государственному пенсионному обеспечению, что снижает долю трансферта из госбюджета в бюджете ПФР.

Параллельно, несмотря на ратификацию конвенции МОТ, требующей доведения размера пенсии до 40% от утраченного заработка, средний коэффициент в России не превышает 30–33% (уровень 1995 года). Иными словами, средние пенсии (15–16 тысяч в 2019 году) должны вырасти примерно на треть, чтобы достичь хотя бы минимума по международным меркам. Помочь в этом могло бы развитие сектора негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Евгений Биезбардис руководитель Центра анализа НПФ «Сафмар» руководитель Центра анализа НПФ «Сафмар»

По его мнению, развитие НПО могло бы случиться при конвертации пенсионных накоплений из обязательного пенсионного страхования в добровольный формат, усилении налоговых льгот, введении права на досрочное снятие накопленных средств без штрафов и т. д. Но и тут подвижек крайне мало, хотя Минфин и Банк России ещё в 2016 году анонсировали запуск универсальной современной пенсионной программы общефедерального масштаба. Впоследствии она превратилась в проект гарантированного пенсионного плана (ГПП). Однако пока имеется лишь прошлогодний сырой законопроект, дело не двигается с мёртвой точки, полагает Биезбардис.

Как считают опрошенные эксперты, стратегически следующие законопроекты по реформированию пенсионной системы могли бы содержать доведение налогового вычета по взносам на добровольные пенсии до 400 тысяч рублей и отмену НДФЛ с выплат по НПО для малоимущих семей с детьми и недавно потерявших работу хотя бы в рамках какой-то минимальной суммы. Эти и другие стратегические и тактические инициативы уже обсуждаются сообществом НПФ с Минфином и Банком России.