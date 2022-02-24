Джонсон: Британия наложила санкции на работу «Аэрофлота»

Великобритания вводит блокирующие санкции против «Аэрофлота». Об этом объявил британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте в связи со спецоперацией России в Донбассе, пишет The Guardian.

Мы запрещаем (деятельность – прим. NEWS.ru) «Аэрофлота» в Великобритании, — сказал он.

Джонсон также заявил о планах Британии ограничить доступ российских банков к британской финансовой системе, а российским компаниям — зарабатывать на британском рынке и проводить платежи в долларах и фунтах стерлингов.

Также Джонсон заявил, что Лондон вводит cанкции против Объединённой авиастроительной корпорации, «Роcтеха» и Объединённой cудостроительной корпорации.

Cанкции предусматривают также отзыв экспортных лицензий на экспорт в Россию ряда выcокотехнологичных товаров и товаров двойного назначения, в частности, электронных компонентов, которые могут использоватьcя для производства военных грузовиков.

Как сообщалось, Лондон замораживает все активы банка ВТБ, а также вводит ограничения на размер депозита, который могут держать граждане России на своих счетах в Соединённом королевстве. Также Джонсон не стал исключать отключение России от системы SWIFT в дальнейшем.