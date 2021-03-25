«Дырявое решето»: бизнес-омбудсмен Титов высказался о госрасходах

https://static.news.ru/photo/07fb9618-8d4c-11eb-87c2-96000091f725_660.jpg Борис Титов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расходование государственных бюджетных средств в период пандемии коронавирусной инфекции стало похожим на «дырявое решето». Такое мнение выразил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Он привёл статистику, согласно которой, в 2020 году государство потратило из бюджета 42,12 трлн рублей, что составило 39,5% ВВП. Он подчеркнул, что объём бюджетных вложений не является основным параметром, по которому можно оценивать успешность стратегии. Столь же важно, считает Титов, на что тратятся средства.

Конечно, если исходить из логики «в дырявом решете воду не носят», то государственные деньги надо беречь, чтобы не утекли. Но мириться с дырявым решетом и считать его единственной надеждой больше нельзя, — цитирует бизнес-омбудсмена РБК.

Титов полагает, что бюджетные траты — это «замкнутый круг», где нет почвы для развития. Он заметил, что основным источником доходов является экспорт энергоносителей, а главное направление расходов — поддержка населения, около 50% средств на которую выделяется из бюджета. Таким образом, при номинальном росте и отдельных расходах все эти средства «обращаются» внутри бюджетной системы и работают на её поддержание.

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