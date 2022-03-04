«Движущая сила МСП»: Титов встретился с организацией «Женщины бизнеса»

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов провёл встречу с представителями общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса», объединяющей предпринимательниц из разных регионов России. стало известно из пресс-релиза для NEWS.ru, В ходе встречи обсудили перспективы развития бизнеса России в новых условиях.

Руководитель «Женщин бизнеса» Татьяна Гвилава сосредоточилась на работе Российско-Арабского Делового Совета. «Потенциал и перспективы для бизнеса есть на востоке, — уверена она.

Женское предпринимательское сообщество — реальная движущая сила МСП, — подчеркнула Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

Руководитель управления Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Вера Емельянова, а также члены команды московского бизнес-омбудсмена Светлана Гагарина, Юлия Жоля и Екатерина Еремина рассказали, с какими жалобами к ним обращается столичный бизнес.

Был также поднят вопрос о создании на законодательном уровне понятия «массовое мероприятие». Руководитель бизнес-акселератора «Lady 007» Марина Плигина напомнила, что образовательные мероприятия в акселераторе могли бы дать дополнительные знания бизнесу. «До 90% предпринимателей не знают точного размера своей прибыли», — заметила она.

Член комитета по поддержке семейного бизнеса в ТПП Тулы Галина Хорошилова обсудила инициативу принятия закона о семейном бизнесе. Речь об установлении для семейных предприятий специального налогового режима. Это предложение в числе других было внесено в Стратегию Роста Бориса Титова.

Гендиректор ООО «Фэшн Студио» Елена Нежурина рассказала о новых требованиях по ввозу из Европейского союза продукции с одним артикулом на сертификацию. Если доля такой продукции достигает 70%, то это приводит бизнес к новым расходам.

Умение слушать — важная черта женской части нашего бизнес-сообщества. Слушать и слышать. И реализовывать задуманное, даже если для этого нужно будет преодолеть любые препятствия — административные или же финансовые, — подытожил Борис Титов.

По данным Департамента предпринимательства и инновационного развития, сегодня в Москве зарегистрировано более 780 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, из них свыше 234 тысяч (около 30%) — принадлежит женщинам. А согласно данным ФНС, в России доля включенных в МСП женщин превышает 40%. И цифра год от года растёт. Новые тренды, где преуспевают женщины-предпринимательницы:

отрасли частной медицины (телемедицина, превентивная медицина), франчайзинг, профобразование, сектор IT; социальный бизнес, предпринимательство с социальной компонентой; сфера ESG (Экологическое, социальное и корпоративное управление); бьюти-индустрия.