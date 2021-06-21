Два миллиона россиян не получили накопительную часть пенсии

Согласно отчётам негосударственных пенсионных фондов, 2,1 млн россиян не получили положенную им накопительную часть пенсии в 2020 году. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как уточняется , в это число вошли граждане, получившие единовременную выплату. Речь идёт о 200–400 тысячах человек, поэтому полностью не получили накопительную часть пенсии порядка 1,7–1,9 млн граждан.

Отмечается, что большая часть из этого количества хранит на счетах небольшие суммы. Средний размер накоплений составляет от пяти до 10 тысяч рублей.

Эксперты считают, что это связано с недостаточным информированием граждан. Так, не все знают, что пенсионные основания по накопительной пенсии наступают раньше оснований по страховой. Плохое оповещение, в свою очередь, связано с устареванием баз данных.

Кроме того, влияние оказывают проблемы в обмене информацией между ПФР и НПФ, а также сложность процесса обращения за пенсией.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже обращаться за назначением накопительной пенсии. Так, в 2020 году число соответствующих обращений сократилось вдвое по сравнению с ожидаемым.