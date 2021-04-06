Дуров впервые попал в десятку богатейших российских миллиардеров

https://static.news.ru/photo/e789ae24-96ce-11eb-b486-96000091f725_660.jpg Павел Дуров Фото: durov/instagram.com

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые оказался в числе десяти самых богатых миллиардеров из России.

Согласно рейтингу журнала Forbes, предприниматель занял девятую строчку с $17,2 млрд, увеличив за год своё состояние на $13,8 млрд.

В мировом списке Forbes Дуров находится на 112-м месте. В 2020 году он занимал 565-ю строчку, в 2019 году — 838-ю, а в 2018 году — 1394-ю.

В рейтинге на международном сайте Forbes программиста отнесли к ОАЭ, где он в настоящее время живёт, при этом гражданство указано российское. Русскоязычный сайт журнала отмечает и его второе гражданство — Сент-Китс и Невис.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперты американского журнала Forbes сообщили, что среди российских граждан больше сотни долларовых миллиардеров. Таким образом, РФ оказалась на пятом месте по этому показателю в мире. Всего в России насчитывается 117 долларовых миллиардеров. В рейтинге, опубликованном изданием, страну по этому показателю опережают только Соединённые Штаты (724), Китай (698, с учётом Макао и Гонконга), Индия (140) и Германия (136).