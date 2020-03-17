https://static.news.ru/photo/882f32be-67d1-11ea-a660-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nagle/XinHua

Торговая сессия на фондовой бирже Нью-Йорка закончилась падением ключевых индексов на 12-13%, что является крупнейшим с 1987 года обвалом.

Котировки рухнули на фоне опасений относительно распространения коронавируса нового типа. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 2997,10 пункта до 20 188,52 пункта — самое значительное падение с чёрного понедельника, 19 октября 1987 года, когда он потерял более 22%. Индекс S&P 500, включающий 500 крупнейших американских компаний, упал почти на 12%, индекс электронной биржи Nasdaq — на 12,32%. Светлая техасская нефть марки WTI с поставкой в апреле подешевела более, чем на $3 или на 9.71%.

Как писал NEWS.ru ранее, стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 2016 года опустилась ниже $30. Падение нефтяных цен усилилось на фоне опасений сокращения спроса из-за вспышки коронавируса. По данным на 16:27 мск, котировки майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на 11,4% — до $29,98 за баррель.