https://static.news.ru/photo/0e7de8c2-6793-11ea-9617-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/via Globallookpress.com

Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 2016 года опустилась ниже $30. Падение нефтяных цен усилилось на фоне опасений сокращения спроса из-за вспышки коронавируса.

По данным на 16:27 мск, котировки майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на 11,4% — до $29,98 за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 9,1% — до $28,83 за баррель.

Как писал NEWS.ru, страны ОПЕК+ не смогли договориться по вопросу сокращения добычи нефти 6 марта. С 1 апреля все ограничения по добыче нефти в странах — участницах альянса будут сняты. Эта информация вызвала обвал на нефтяном рынке и резкое падение рубля.

Центробанк в рамках «упреждающих мер» продал валюту на внутреннем рынке с расчётами 13 марта на 3,7 млрд рублей. На заседании 20 марта представители ЦБ будут обсуждать, насколько необходимо повысить ключевую ставку. По мнению аналитиков, ситуация на рынке закладывает ужесточение политики регулятора на 25–50 базисных пунктов.