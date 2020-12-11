Эксперт объяснил, что предопределило судьбу экономики США

https://static.news.ru/photo/b2d3bad2-3baf-11eb-94dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine/Global Look Press

За первые два месяца финансового 2021 года, который начался 1 октября 2020 года, в Соединённых Штатах, по данным Минфина, увеличился дефицит бюджета на 25,1%. Рост этого показателя стал последствием фискальной политики американских властей, считает руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов.

Финансист отметил, что на данный момент состояние американской экономики оставляет желать лучшего. При этом, по его прогнозам, перспективы США не такие плохие, как могли бы быть. Ордов объяснил, что когда ВВП Америки упал на 30%, эксперты предсказывали скорый крах экономики. Чтобы этого не допустить пришлось подключиться Федеральной резервной системе. Она, по словам Ордова, продолжает использовать эмиссию для финансирования сформировавшегося бюджетного дефицита.

Думаю, что в Америке до этого времени все дополнительно выпущенные деньги не влияли на инфляцию, несмотря на опасения экспертного сообщества. Все это приводило к формированию финансовых пузырей на фондовом рынке — деньги служили топливом для роста рыночной стоимости акций, — объяснил финансист порталу «Экономика сегодня».