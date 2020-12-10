В пандемию умерло больше американцев, чем во время ВОВ

https://static.news.ru/photo/bb421246-3b86-11eb-bfa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Martínez/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки за время пандемии коронавирусной инфекции нового типа потеряли больше своих граждан, чем во время Второй Мировой войны. Журналисты сообщили об этом в пятницу, 11 декабря.

США сохраняют лидерство в мире по уровню заболеваемости коронавирусом. 9 декабря там был установлен новый рекорд смертности от COVID-19 — более 3 тыс. человек. На сегодняшний день с начала пандемии, по сведениям Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заразились 15 616 380 человек, 5 985 047 пациентов смогли выздороветь, 292 179 американцев умерли.

Во время ВОВ, согласно расчётам, в в Америке погибло 292 098 тысячи человек. По сведениям Министерства по делам ветеранов, США во Второй мировой войне потеряли убитыми 291 557 военнослужащих. Еще 113 842 американца погибли не в бою, передаёт портал «Политика сегодня».

Как ранее писал NEWS.ru, США превратились в самый крупный источник коронавируса в мире. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ответ на очередное упоминание американским президентом Дональдом Трампом «китайского вируса».