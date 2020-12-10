Китай назвал США главным источником COVID-19

https://static.news.ru/photo/5776868a-3ae0-11eb-a2df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tpg/Global Look Press

США превратились в самый крупный источник коронавируса в мире. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ответ на очередное упоминание американским президентом Дональдом Трампом «китайского вируса».

На США приходится 4,2% мирового населения, но число заражений составляет 22,2% от всех подтверждённых диагнозов в мире. На каждый миллион человек в США приходится почти в пять раз больше смертей, чем в остальном мире. Все видят, что сейчас США превратились в настоящий и самый крупный источник вируса, — цитирует «Интерфакс» Хуа Чуньин.

Кроме того, она отметила, что некоторые исследования доказывают, что коронавирус распространялся в других странах ещё до того, как появился в Китае. Дипломат посоветовала «американским политиканам» проявлять уважение к фактам и перестать заниматься их манипулированием.

Накануне Дональд Трамп вновь назвал COVID-19 «китайским вирусом».

Как писал NEWS.ru, Джо Байден заявил, что после его инаугурации американцы будут носить маски не более 100 дней. Байден добавил, что поддержал конгресс, одобрив компромиссный пакет помощи от коронавируса до своего вступления в должность. Кроме того, он попросил остаться на своей должности главного инфекциониста США Энтони Фаучи, которого неоднократно критиковал действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп.

США сохраняют лидерство в мире по уровню заболеваемости коронавирусом. 9 декабря там был установлен новый рекорд смертности от COVID-19 — более 3 тыс. человек. С начала пандемии в стране заразились коронавирусом более 15 млн. человек, более 289 тыс. умерли.