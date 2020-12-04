Байден назвал сроки масочного режима в США

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Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что после его инаугурации американцы будут носить маски не более 100 дней.

Всего 100 дней носить маски, а не всегда. Сто дней. И я думаю, что мы увидим значительное сокращение (заразившихся коронавирусом. — NEWS.ru), — цитирует его CNN.

Байден добавил, что поддержал конгресс, одобрив компромиссный пакет помощи от коронавируса до своего вступления в должность. Кроме того, он попросил остаться на своей должности главного инфекциониста США Энтони Фаучи, которого неоднократно критиковал действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп.

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября, но его итоги до сих пор официально не оглашены. Предполагается, что победу одержал Байден, но Трамп отказывается признавать поражение. Он утверждает, что результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированы, и пытается оспорить их в судебном порядке.

США сохраняют лидерство в мире по уровню заболеваемости коронавирусом. На сегодняшний день в стране выявлено свыше 14 млн случаев заражения. Жертвами инфекции стали 276 тысяч человек. Накануне в США был установлен антирекорд суточной смертности от COVID-19 — 3157 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Байден анонсировал начало вакцинации от коронавируса в США на декабрь. Он отметил, что данный процесс займёт некоторое время, и попросил американцев удвоить свои усилия в борьбе с инфекцией путём социального дистанцирования, соблюдения гигиены и ношения масок.