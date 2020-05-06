Доллар стал дороже 75 рублей

Курс рубля на Московской Бирже упал по отношению к другим валютам. По состоянию на 15:46 мск один доллар стоит 75,2 рубля.
Рост составил 1,7% по отношению к закрытию предыдущей торговой сессии. Курс евро вырос на 1,5%, до 81,14 рубля.
Ранее NEWS.ru писал, что стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше 32 долларов за баррель, что случилось впервые с 14 апреля 2020 года. На торгах на лондонской бирже ICE 6 мая в 00:49 мск цена увеличилась на 17,9% — до $32,06 за баррель.
Добавьте наши новости в избранные источники