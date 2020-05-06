Доллар стал дороже 75 рублей

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В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне цена июльского фьючерса нефти марки Brent упала более чем на 3% после роста на старте торгов до $29,96 за баррель.

Как свидетельствуют данные торгов к 15:25 мск, нефть марки Brent торговалась на уровне $30,26 за баррель (-2,3%). Ранее в российском МИД заявили, что спрос на нефть в мире восстановится после...