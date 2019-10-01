Курс доллара во вторник, 1 октября, утром растёт в ожидании трейдерами промышленных статистических данных по США. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс евро к доллару по состоянию на 8:30 мск снижался до $1,089 за евро с уровня предыдущего закрытия торгов в $1,0898.
Курс доллара к иене рос до 108,22 иены за доллар. Индекс доллара поднимался до 99,46 пункта — на 0,08%.
По итогам заседания 17–18 сентября Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 1,75–2% с 2–2,25% годовых.
Как ранее писал News.ru, 30 сентября курс рубля на фоне укрепления доллара на международном рынке форекс усилил снижение к доллару. Валюта впервые с 12 сентября поднялась выше 65 рублей.