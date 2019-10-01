https://static.news.ru/photo/fa093aa0-dfec-11e9-8af2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Allexander Makarov/Russian Look

Курс доллара во вторник, 1 октября, утром растёт в ожидании трейдерами промышленных статистических данных по США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару по состоянию на 8:30 мск снижался до $1,089 за евро с уровня предыдущего закрытия торгов в $1,0898.

Курс доллара к иене рос до 108,22 иены за доллар. Индекс доллара поднимался до 99,46 пункта — на 0,08%.

По итогам заседания 17–18 сентября Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 1,75–2% с 2–2,25% годовых.

Как ранее писал News.ru, 30 сентября курс рубля на фоне укрепления доллара на международном рынке форекс усилил снижение к доллару. Валюта впервые с 12 сентября поднялась выше 65 рублей.