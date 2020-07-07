Доллар растёт из-за рисков вокруг второй волны COVID-19

https://static.news.ru/photo/2fde7000-c066-11ea-8688-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс американской валюты начал подниматься к вечеру вторника, однако трейдеры сейчас очень осторожны из-за рисков на фоне пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Аналитики отмечают, что спрос игроков рынка сейчас находится в зоне более надёжных активов, одним из который и является доллар.

Так, к 17.32 мск курс «европейца» к «американцу» опускался до 1,1282 с 1,1308 доллара за евро. По отношению к иене доллар тоже прибавил и рос до 107,56 иены со 107,35 иены на прошлом закрытии. Индекс американской валюты рос на 0,17%, до 96,89 пункта, передаёт РИА Новости.

Ситуация на валютном рынке складывается таким образом из-за увеличения числа новых случаев коронавируса в мире. По данным университета Джонса Хопкинса, за последние сутки в США COVID-19 подтвердился почти у 45 тыс. жителей страны. При этом общее число заболевших достигло 2,9 млн. Что касается всего мира, то число заражённых уже достигло 11,6 млн.