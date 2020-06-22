Доллар опустился ниже 69 руб. на Мосбирже

https://static.news.ru/photo/125d82a0-b4ae-11ea-b5ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 69 рублей впервые с 11 июня.

По информации ТАСС, с начала торгов 22 июня американская валюта подешевела на 0,6% по отношению к российской. Стоимость одного доллара упала до 68,99 рубля.

Одновременно с этим евро подорожал на 0,1% — до 77,73 рубля.

Как писал NEWS.ru, рубль резко потерял в цене после срыва мартовских переговоров нефтедобывающих стран ОПЕК+. Российская валюта начала дешеветь вместе с нефтью, и с 1 марта по 11 марта курс доллара поднялся с 67 до почти 81 рубля. Только в июне курс приблизился к 70.