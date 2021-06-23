Коллекторы активнее взялись за долги молодых россиян

Банки и микрофинансовые организации в текущем году стали чаще продавать проблемные долги молодых клиентов, пишет РБК со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

Речь идёт о заёмщиках в возрасте до 25 лет. Так, в первом квартале доля таких неплательщиков в общем количестве кейсов достигла 20%. Этот показатель за аналогичный период прошлого года был равен 9,7%.

Коллекторы стали чаще работать даже с самыми молодыми получателями микрозаймов — от 18 до 20 лет. При этом доля должников других возрастов практически не изменилась.

Аналитики полагают, что доля молодых заёмщиков возросла, поскольку МФО стали активнее развивать дистанционные каналы продаж и искать новую целевую аудиторию. Кроме того, юные граждане становятся более самостоятельными и зачастую раньше начинают работать, пытаясь закрыть свои потребности самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в январе — марте банки передали коллекторам 145 млрд рублей долгов россиян. Такой показатель является трёхлетним рекордом и превышает прошлогодний на 13%.